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Никита Чернов: «Оренбург» — хороший соперник

04 Ноября 2023 • 14:28 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящих матчах против «Оренбурга» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Думаю, что «Оренбург» — хороший соперник. Они показали, что умеют хорошо играть в футбол. Особенно у себя дома на искусственном поле они мало очков теряют, нам предстоит очень тяжёлая игра», — приводит слова футболиста ютуб-канал «красно-белых».

Также игрок отметил, что не стоит обращать внимание на серию выездов, которая ждёт «Спартак», приведя пример «Ростова» и «Краснодара», которые, по мнению Чернова, находятся в более тяжёлой ситуации.

Напомним, что «Спартак» и «Оренбург» проведут первый матч на поле подопечных Давида Деограсии в конце ноября. Ответная встреча состоится в Москве в марте 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Оренбург Никита Чернов ещё теги
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