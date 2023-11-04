Файзуллаев рассказал, как удачно сыграл на Чалова

Московский ЦСКА стильно завершил выступления в групповом раунде Фонбет Кубка России, команда выиграла у «Оренбурга» со счетом 3:1. В эпизоде с одним из голов эффектно сыграли Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов, самый результативный нападающий клуба. Узбекский полузащитник рассказал о том, как ему удалось подыграть Чалову. По его словам, первой мыслью было быть по воротам самому, но потом решение изменилось.

- Когда только перехватил мяч и начал движение к воротам, была мысль пробить самому. Спустя мгновение, оценив ситуацию, заметил двигающегося параллельным курсом Чалова. Решил сыграть в пас, поскольку понимал, что партнеру будет удобнее переправить мяч в ворота, - цитирует слова игрока Bobsoccer.ru.