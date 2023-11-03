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Пименов: «У «Сочи» неплохие шансы пройти дальше, несмотря выезд в Хабаровск»

03 Ноября 2023 • 22:28 Комментировать

Футболистам аутсайдера РПЛ, «Сочи» в Кубке России достался «СКА-Хабаровск». В марте 2024 года южане отправятся на очень далёкий для себя выезд – в столицу Хабаровского края. Бывший российский форвард Руслан Пименов прокомментировал событие, которое ждёт нас через несколько месяцев.

«Южной команде добираться туда минимум 12 часов, плюс разница с московским временем. Всё это может на качестве игры отразиться, выезд тяжёлым будет. Тем не менее, игроки команды РПЛ мастеровитее. И есть хороший шанс на проход дальше у сочинцев», - говорит Пименов для «Матч ТВ».

Отметим, что «СКА-Хабаровск» выступал в Премьер-лиге в последний раз в сезоне-2017/2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Сочи СКА-Хабаровск ещё теги
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