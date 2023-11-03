Панченко рассказал, как в «Химках» отреагировали на жеребьёвку Кубка России

Форвард «Химок» Кирилл Панченко рассказал, как в его команде отреагировали на то, что в Пути регионов Кубка России им предстоит сыграть против «Краснодара» - действующего лидера Российской премьер-лиги.

«Все восприняли с восторгом итоги жеребьевки. Сыграем против лидера нашего чемпионата. Игра будет хорошей. Но пока смысла о Кубке говорить нет – он будет весной», - говорит Панченко телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» занял лишь третье место в квартете D и после этого отправился в Путь регионов. В прошлом розыгрыше трофея «быки» Владимира Ивича добрались до Суперфинала.