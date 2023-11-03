Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин оценил пару в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, в которой друг с другом встретятся «Балтика» и столичный «Локомотив».

«Противостояние Игнашевича с бывшей командой — это интересно, безусловно. «Локомотив» все‑таки поставлю фаворитом, как более опытную команду. Особенно по победам в турнире, пусть и формат тогда был иной», - говорит Нигматуллин телеканалу «Матч ТВ».

Игнашевич выступал за «Локо» с 2001 по 2003 годы.

Напомним, что «Локо» занял первое место в группе В, «Балтика» финишировала второй в группе С. К слову, в РПЛ командам уже удалось встретиться – тот осенний матч завершился непростой победой «Локо» дома – 3:2.