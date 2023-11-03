Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»

03 Ноября 2023 • 21:47 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
28.11 14:00

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин оценил пару в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, в которой друг с другом встретятся «Балтика» и столичный «Локомотив».

«Противостояние Игнашевича с бывшей командой — это интересно, безусловно. «Локомотив» все‑таки поставлю фаворитом, как более опытную команду. Особенно по победам в турнире, пусть и формат тогда был иной», - говорит Нигматуллин телеканалу «Матч ТВ».

Игнашевич выступал за «Локо» с 2001 по 2003 годы.

Напомним, что «Локо» занял первое место в группе В, «Балтика» финишировала второй в группе С. К слову, в РПЛ командам уже удалось встретиться – тот осенний матч завершился непростой победой «Локо» дома – 3:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Руслан Нигматуллин Сергей Игнашевич ещё теги

Новости по матчу

18:17
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:00 · Кубок России
Панченко рассказал, как в «Химках» отреагировали на жеребьёвку Кубка России
21:47 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
21:41 · Кубок России
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Краснодар» сможет играть на два фронта
19:35 · Кубок России
Дмитрий Андреев: «Приезд «Спартака» в Оренбург будет праздником для города»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Фомин признал, что пока находится не в оптимальной форме
18:17 · Кубок России
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:09 · Кубок России
Талалаев: «Я люблю играть с командами Ивича»
17:04 · Кубок России
Игнатов — о пенальти Соболева: «Мне показалось, что не было двух касаний»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Алонсо заявил, что Кубок России очень важен для «Краснодара»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА легче было бы играть с «Динамо», чем с «Ростовом»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» не станет жертвовать Кубком России ради РПЛ»
14:25 · Кубок России
Гладилин: «Спартаку» повезло с соперником в Кубке России»
14:11 · Кубок России
Президент «Оренбурга» — о матче со «Спартаком»: «Для города это будет большое событие»
Все новости