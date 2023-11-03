Дмитрий Андреев: «Приезд «Спартака» в Оренбург будет праздником для города»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что любит, когда на Южный Урал приезжают российские топ-клубы.

«Приезд к нам таких команд, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит» - это всегда праздник. Играть с ними интереснее, это будет праздником для города. Прогнозы делать не люблю, игра всё покажет. Будем готовиться, естественно, дадим бой», - говорит функционер ТАСС.

Напомним, что московский «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Первый матч между командами, что пройдёт 28 ноября, будет сыгран в Оренбурге. Ответный – уже в 2024 году в марте в Москве.