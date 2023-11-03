Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил соперника «железнодорожников» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Им стала калининградская «Балтика».

«Непростые игры с «Балтикой» ожидают «Локомотив». У калининградцев, как мы видим, довольно кубковая команда. Мы помним, как они обыграли «Зенит» в этом турнире. Поэтому, думаю, железнодорожникам будет непросто. Даже очень сложно», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» выиграл группу В с «Ростовом», «Уралом» и «Рубином». Балтийцы вышли со второго места группы С, в которой выступали с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов».

Кстати, в этом сезоне «Локо» играл с «Балтикой» дома в РПЛ и одержал тяжелейшую победу – 3:2.