Талалаев: «Я люблю играть с командами Ивича»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев снова отреагировал на жеребьёвку Пути регионов Кубка России – его клуб в следующей стадии турнира встретится с лидером РПЛ, «Краснодаром». Талалаев оценил главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Мне очень нравится играть против команд Ивича. Когда он работал в «Маккаби», а я – в «Пюнике», мы 75 минут были близки к выходу в следующий раунд еврокубка. И с «Торпедо» против его «Краснодара» мы сыграли вничью. Люблю соперничать с командами, которые и сами играют, и другим дают», - цитирует Талалаева Metaratings.

Напомним, что «Краснодар» занял третье место в квартете D со «Спартаком», «Динамо» и «Пари НН». «Химки» разгромили владивостокское «Динамо» в шестом раунде Пути регионов.