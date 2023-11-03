Игнатов — о пенальти Соболева: «Мне показалось, что не было двух касаний»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал незасчитанный пенальти Александра Соболева в ворота «Краснодара».

Напомним, игра шестого тура группового этапа Кубка России завершилась победой «быков» со счетом 3:2.

«Я пересматривал момент с пенальти Соболева. Мне показалось, что не было двух касаний. Нога ушла в грунт, а мяч, что я видел, траекторию не изменил. Но, возможно, у VAR другая камера», — заявил Игнатов порталу «РБ Спорт».

В шести турах «Спартак» набрал 12 очков и занял первое место в турнирной таблице группы D.

Соперником «красно-белых» в плей-офф Кубка России станет «Оренбург». Первая встреча между командами пройдет в конце ноября, ответная — в марте следующего года.