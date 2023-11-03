Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о жеребьёвке Кубка России.

- Что думаете о противостоянии «Ростов» - ЦСКА?

- Не очень удачный жребий для «армейцев». Я бы предпочел «Оренбург». С ним было бы легче. Мне вообще не нравится нынешний регламент Кубка с разделением на группы. Раньше все было понятно и правильно. Команды играли на вылет, и более слабые клубы нередко доходили до полуфинала или финала.

- ЦСКА набрал неплохой ход. С чем это связываете?

- Сейчас у ребят хорошие кондиции. Они здорово сыграли с «Краснодаром». Этот матч был эталоном, можно сказать. Было бы неплохо сохранить такую игру. Но не всегда это получается. Сложно провести весь сезон хорошо.

- Как оцениваете пару «Оренбург» - «Спартак»?

- У «красно-белых» тоже игра на игру не приходится. Да, сейчас команда выглядит неважно, но вдруг может выдать хорошую игру. Оборону там надо поправить, и все будет в порядке. А сейчас она безобразно действует.

- Почему «Оренбург» так хорошо выступает в Кубке и неважно в чемпионате?

- Это удача в Кубке. Так бывает. Соперники не очень ответственно относятся к этому турниру. Не хотят играть, ставят второй состав, предпочитая беречь футболистов для основного состава. Так что ничего удивительного здесь нет.

Елена Григорьевская