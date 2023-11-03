Гладилин: «Спартаку» повезло с соперником в Кубке России»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о жребии «красно-белых» в плей-офф Кубка России. В четвертьфинале турнира подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Оренбурга».

«Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф. «Оренбург» не будет считаться фаворитом в этой паре. Жеребьевка для «Спартака» прошла отлично», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Первый поединок четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России «красно-белые» проведут против «Оренбурга» на выезде в конце ноября, ответный матч состоится в марте следующего года.