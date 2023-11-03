Президент «Оренбурга» — о матче со «Спартаком»: «Для города это будет большое событие»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением об итогах жеребьёвки плей-офф Кубка России, согласно которой его команда сыграет со «Спартаком».

«Не знаю, удастся ли собрать полный стадион. Все зависит от погоды. Но для города это точно будет большое событие. Думаю и мы, и «Спартак» довольны таким жребием», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Первые игры плей-офф запланированы на 28-30 ноября, а ответные встречи состоятся в середине марта следующего года.

Напомним, последний домашний матч «Оренбурга» против «Спартака», который прошел в марте, завершился со счетом 2:0 в пользу оренбургской команды.