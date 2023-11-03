Талалаев: «Химкам» достался самый сильный соперник»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался об итогах жеребьевки плей-офф Пути регионов Кубка России. В четвертьфинале «красно-чёрные» встретятся с «Краснодаром».

«Из тех команд, которые могли нам достаться, это самая сильная по качеству и организации игры, по классу футболистов. Лидер РПЛ! Посмотрим, как «Краснодар» расставит приоритеты весной», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

Поединок 1/4 финала Пути регионов «Химки» - «Краснодар» состоится на домашнем стадионе подмосковного коллектива в период с 12 по 14 марта следующего года.

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России