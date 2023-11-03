Гендиректор «Балтики»: «Сделаем всё, чтобы пройти «Локомотив»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин в беседе с журналистами высказался о результатах жеребьевки плей-офф Кубка России. В четвертьфинале команде будет противостоять московский «Локомотив».

«Перед началом жеребьевки было понятно, что легких игр на этой стадии Кубка у нас не будет. Мы все знаем силу «Локомотива», но сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию турнира», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Добавим, что первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 28-30 ноября, а ответные - 12-14 марта следующего года.