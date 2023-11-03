Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» – «Пари НН» (2:1).

- Почему «Пари НН» не дотянул до серии пенальти?

- Наверное, сказалась потеря концентрации в концовке и усталость – всё в совокупности. Где-то и везение «Динамо» –не без этого. А так, отличная динамичная игра, обилие голевых моментов с обеих сторон. Инициатива, переходящая от одной команды к другой. «Пари НН», хотя и был в гостях, играл легко и раскрепощённо. Наверное, потому что над нижегородцами не довлел результат. Играли в атаку, не отсиживались в обороне. А «Динамо» привело к победе в основное время всё-таки везение в домашних стенах.

- «Пари НН» в последнее время больше ассоциируется с выступлением вчемпионате, где он выиграл шесть подряд матчей в родных стенах.

- Есть понятие «домашняя команда». Нижегородцы здорово играют в этом чемпионате, организованно. Очень хорошо себя проявляют футболисты «Пари НН» индивидуально. В особенности Севикян, который забил гол в ворота «Динамо» и вообще много создавал в этом матче.

- В четырнадцатом туре РПЛ состоится встреча ЦСКА – «Пари НН».

- Тем интересней посмотреть этот матч. Там уже более объективно можно будет оценивать игру «Пари НН». А в большинстве кубковых матчей, понятно, идёт большая ротация. В чемпионате до конца года многие игры будут от ножа. Все хотят уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением, на максимально возможно высоком месте в таблице.