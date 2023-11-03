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Кубок России

Тихонов: «Спартаку» будет очень непросто с Оренбургом»

03 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать (1)

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о жеребьевке четвертьфинала Кубка России. «Красно-белые» поборются за выход в полуфинал с «Оренбургом».

«Первая игра в Оренбурге, «Спартак» может там замерзнуть. Там своя арена, специфическое поле. «Оренбург» очень здорово там играет. «Спартаку» будет довольно‑таки непросто, - передает слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что путевка в ½ финала будет разыграна по итогам двухматчевого противостояния.

Действующим обладателем кубка страны является московский ЦСКА. «Армейцы» в финальном поединке одержали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти.

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03 Ноября 2023 в 13:51
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