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Кубок России

Гюрлюк: «Таких красивых голов, как ЦСКА, раньше не забивал» эксклюзив

03 Ноября 2023 • 13:30 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург

Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своем голе и поражении от ЦСКА в матче группового этапа Кубка России.

- Почему «Оренбург» не смогли одолеть ЦСКА?

- Я, как и вся команда, старался, как мог, но, к сожалению, не получилось выиграть. Мы все надеялись на победу в этой встрече, но результат оказался для нас отрицательным.

- Вы забили очень красивый мяч в ворота ЦСКА. Расскажите о нем.

- Я старался хорошо сработать в том моменте, и все видели, как у меня это получилось.

- Раньше вам удавалось забивать такие красивые мячи после сольных проходов?

- Наверное, такого красивого эпизода у меня в карьере не было, и таких голов раньше тоже не забивал. Все голы у меня получаются примерно одинаковыми.

- Почему в чемпионате РПЛ и Кубке России у «Оренбурга» разные результаты?

- Не знаю, почему так получается. Мы стараемся, работаем. Просто, наверное, в матчах РПЛ нам не так везет.

- В прошлом туре ЦСКА выиграл у «Краснодара». По вашим ощущения, «армейцы» сейчас на подъеме?

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- ЦСКА – очень хорошая команда, и мы могли победить, потому что играли хорошо, но добыть результат не удалось, к сожалению.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Эмирджан Гюрлюк

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