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Кубок России

Петрушин: «Динамо» повезло больше, чем «Нижнему» эксклюзив

03 Ноября 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России с «Нижним Новгородом».

«В этой игре шанс получили многие футболисты с небольшим количеством игровой практики. Спортсмен, выходящий на поле, всегда хочет победить. Мне очень понравился «Нижний» и Севикян, он мне напоминает Хвичу. Очень техничный игрок.

Гол на последних секундах? Давайте не забывать про удачу, её никто не отменял. Удача была на стороне хозяев, в первом тайме нижегородцы дважды не забили из убойных позиций. Везение пока никто не отменял. «Нижний» тоже вполне мог победить. Не скажу, что у «Динамо» было явное преимущество. Гол на последних секундах - тоже во многом удача.

Кому в итоге больше повезло? Получается, что повезло сильнейшему. То есть, «Динамо». Но «Нижний» тоже заслуживал победы», - сказал Петрушин.

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