В «Ахмате» отреагировали на жеребьёвку Кубка России

Ахмед Айдамиров, который является гендиректором грозненского «Ахмата», высказался о результатах жеребьевки Пути регионов Кубка России.

«Волгарь» - наш будущий соперник в Кубке России. Мы не хотели выйти на какую-то конкретную команду. Можно хотеть всё что угодно, но есть жребий. Будем играть с теми, кто там выпал», - рассказал руководитель в интервью «Чемпионату».

Стоит отметить, что поединок состоится на домашнем поле «Волгаря».

После 13 туров Премьер-лиги «Ахмат» набрал 12 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок грозненский коллектив проведет против воронежского «Факела» в субботу, 4 ноября.