«Спартак» и «Зенит» узнали соперников в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. По ее результатам были сформированы следующие пары:
«Оренбург» - «Спартак» Москва
«Ростов» - ЦСКА Москва
«Балтика» - «Локомотив»
«Динамо» Москва - «Зенит»
Первые игры состоятся 28-30 ноября, ответные - 12-14 марта следующего года.
Действующим обладателем кубка России является столичный ЦСКА. В финальном матче минувшего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова одолели «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.
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