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Кубок России

«Спартак» и «Зенит» узнали соперников в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

03 Ноября 2023 • 12:44 Комментировать (2)

В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. По ее результатам были сформированы следующие пары:

«Оренбург» - «Спартак» Москва

«Ростов» - ЦСКА Москва

«Балтика» - «Локомотив»

«Динамо» Москва - «Зенит»

Первые игры состоятся 28-30 ноября, ответные - 12-14 марта следующего года.

Действующим обладателем кубка России является столичный ЦСКА. В финальном матче минувшего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова одолели «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

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Комментарии (2)
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sierge
03 Ноября 2023 в 13:17
Кто проиграл вылетает или идет в Путь регионов? А то не поймешь с этим кубком ничего
Vladik1993-25
03 Ноября 2023 в 14:56
Идёт в путь регионов!!А кто проигрывает в пути регионов вылетает полностью!!))
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