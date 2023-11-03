Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 3 ноября, прошла жеребьевка раунда плей-офф Пути регионов Кубка России. По ее результатам были сформированы следующие четвертьфинальные пары:
«Родина» - «Урал»
«Химки» - «Краснодар»
«Волгарь» - «Ахмат»
«СКА-Хабаровск» - «Сочи»
Стоит отметить, что противостояния будут состоять из одной встречи.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В финальном поединке минувшего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова одержали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти.
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