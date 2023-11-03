Гойкович: «Оренбург» выполнил задачу в Кубке России»

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович пообщался с представителями СМИ после поражения от московского ЦСКА в поединке шестого тура групповой стадии Кубка России.

«Перед началом сезона у нас была задача занять одно из первых двух мест в группе Кубка России. Была возможность закончить на первом, но мы выполнили задачу», - приводятся слова защитника на страницах «Чемпионата».

Напомним, что встреча завершилась поражением «Оренбурга» со счетом 1:3. Команда со второго места пробилась в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В следующем матче «Оренбург» встретится с «Ростовом» в 14-м туре чемпионата страны.