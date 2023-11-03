Игрок «Оренбурга» Михайлов - о поражении от ЦСКА: «Незаслуженный результат»

Хавбек «Оренбурга» Ярослав Михайлов прокомментировал результат кубкового поединка против московского ЦСКА в рамках шестого тура групповой стадии.

«По сути, ничего не давали создать ЦСКА впереди, сами хорошо выходили из обороны, создавали моменты. Не считаю, что результат заслуженный, могли забивать больше», - подвел итоги противостояния полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой «армейского» коллектива со счетом 3:1. По итогам группового этапа ЦСКА финишировал на первом месте, а «Оренбург» занял вторую позицию.