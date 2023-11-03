Трошечкин - о вылете «Пари НН» из Кубка: «У многих команд идёт на первом плане чемпионат»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин подвел итог выступлению команды в Кубке России. В шестом туре групповой стадии нижегородцы проиграли московскому «Динамо» (1:2) и заняли последнее место.

«У многих команд идёт на первом плане чемпионат. У нас была сложная группа. Плюс мы недобрали очки в некоторых играх. В Кубке могло всё удачнее сложиться, но не получилось», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

После 13 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Сергея Юрана сыграют на выезде против московского ЦСКА.