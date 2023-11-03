Заболотный рассказал, как забил гол «Оренбургу»

Центрфорвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о своем голе во вчерашнем поединке против «Оренбурга» (3:1) в рамках шестого тура групповой стадии Кубка России.

«Так получилось, что я сориентировался и забил. Была и удача, но рефлекторно получилось всё равно хорошо», - заявил нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

После шести туров групповой стадии подопечные Владимира Федотова набрали 11 баллов и финишировали на первой позиции. «Оренбург» занял второе место.

Стоит напомнить, что «армейский» клуб является действующим обладателем кубка России. В финале ЦСКА одолел «Краснодар».