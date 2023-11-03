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Кубок России

Обухов: «Оренбург» будет стараться пройти как можно дальше»

03 Ноября 2023 • 10:29 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался касательно выступления своей команды на групповой стадии Кубка России.

«Мы играли как обычно - от игры к игре. Так сложилось, что получился такой результат. Как и у всех команд, было много ротации. Чем дальше «Оренбург» пройдёт, тем лучше. Будем стараться», - приводятся слова Владимира на страницах «Чемпионата».

В матче заключительного тура группового раунда «Оренбург» потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3. Несмотря на эту неудачу, команда финишировала на второй позиции в квартете А и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург
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