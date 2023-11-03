Гафин не стал оценивать выступление «Динамо» в группе Кубка России

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выступлении «бело-голубых» на групповой стадии Кубка России.

«Закончился этап, и мы выполнили микрозадачу. Что касается РПЛ, то сезон в разгаре. Будем судить по конечным результатам. За этот этап Кубка я бы никакую оценку не поставил», - передает слова Гафина «Чемпионат».

«Динамо» финишировало на втором месте в своей группе и вышло в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В Премьер-лиге «бело-голубые» занимают четвертую строчку после 13 туров. Ближайший поединок московский коллектив сыграет против «Сочи» 6 ноября.