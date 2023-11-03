Зделар назвал цель ЦСКА в Кубке России

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар поведал о целях своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка России. Накануне «армейцы» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 и финишировали на первой позиции в группе А, выйдя в плей-офф Пути РПЛ.

«Для нас очень важно было победить «Краснодар» в чемпионате России. Как я уже говорил, самый важный матч - следующий. Победа в Кубке? Почему нет?» - приводит слова Зделара «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против «Пари НН» в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча состоится 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».