Вратарь «Динамо» Шунин - о Пути регионов: «Очень рады, что избежали»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин пообщался с журналистами после выхода команды в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В решающем матче групповой стадии столичный клуб одолел «Пари НН» со счетом 2:1.

«Чувствую себя отлично. Самое главное, что вышел на поле, сыграл. Для меня это большая радость. Очень рады, что избежали Пути регионов», - приводятся слова вратаря на страницах «Спорт-Экспресса».

Благодаря вчерашнему успеху динамовцы финишировали на втором месте в группе и вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Следующий матч «бело-голубые» сыграют против «Сочи» на выезде в рамках 14-го тура чемпионата России.