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Кубок России

Фомин: «Динамо» выполнило задачу»

03 Ноября 2023 • 08:24 Комментировать

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался касательно выхода своей команды в плей-офф Пути РПЛ Кубка России после успеха в игре с «Пари НН» (2:1).

«Хотелось выйти из группы со второго места. Все знали, что нужна победа, так как накануне «Краснодар» обыграл «Спартак». Задачу мы выполнили», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Марцеля Лички вышли в ¼ финала Пути РПЛ.

Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Фишт» 6 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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