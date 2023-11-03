Фомин: «Динамо» выполнило задачу»

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался касательно выхода своей команды в плей-офф Пути РПЛ Кубка России после успеха в игре с «Пари НН» (2:1).

«Хотелось выйти из группы со второго места. Все знали, что нужна победа, так как накануне «Краснодар» обыграл «Спартак». Задачу мы выполнили», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Марцеля Лички вышли в ¼ финала Пути РПЛ.

Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Фишт» 6 ноября.