Генеральный директор «Пари НН»: С «Динамо» сыграли очень достойно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России.

«Мы сыграли очень достойно. Молодые и взрывные бойчунаны из Нижнего Новгорода доказали прежде всего себе, что они — единая команда. Игра очень многое дала для того, чтобы ребята поверили ещё больше в свои силы», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Также функционер отметил, что игроки «Пари НН» бьются за зрителей, приехавших в Москву и смотревших матч через телевизоров. По его мнению, нижегородцы доминировали в прошедшей встрече.

Напомним, что подопечные Сергея Юрана уступили со счётом 1:2, завершив выступление в Кубке России на последнем месте в группе.