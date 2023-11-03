Пименов оценил победу «Динамо» над «Пари НН»

Бывший футболист столичного «Динамо» Валерий Пименов прокомментировал победу «бело-голубых» над «Пари НН» в последнем матче группового этапа Кубка России.

«Это был хороший матч в исполнении обеих команд. Много моментов было создано. Но «Динамо» более ответственно, чем соперник, подошло к их реализации, поэтому и победило», — заявил экс-игрок сборной России «Матч ТВ». По его мнению, поздняя победа подопечных Марцела Лички добавила интереса встрече.

Напомним, что «Динамо» выиграло со счётом 2:1, что позволило по дополнительным показателям обойти «Краснодар» и выйти в плей-офф Пути РПЛ.