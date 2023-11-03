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Кубок России

Ходанович: «Хотим выиграть Кубок России, мы к этому готовы» эксклюзив

03 Ноября 2023 • 00:01 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург

Вратарь «Оренбурга» Андрей Ходанович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ЦСКА, Кубке России и «Золотом мяче» Месси.

- Насколько сложно далась «Оренбургу» игра с ЦСКА, у которого была турнирная мотивация, в отличие от вашей команды, ведь вы уже решили задачу выхода в следующий раунд Пути РПЛ?

- У нас всегда есть мотивация выходить и выигрывать. Других задач быть не может.

- Удивились, когда ЦСКА выпустил основной состав? Ваша команда, например, играла полурезервным.

- Я ничего не ждал от ЦСКА, потому что выхожу играть за «Оренбург». Нам сегодня не хватило голов. Хотя мяч Гюрлюка получился очень красивым. У него вообще хороший удар. Один из самых коварных в команде.

- Почему в РПЛ «Оренбург» забуксовал? Поначалу дела складывались неплохо. Что потом пошло не так?

- Просто мы упускаем свои очки. Совершаем ненужные ошибки. Хотя все их допускают. Самые обидные потери очков случились с «Факелом» и «Крыльями Советов», где мы вообще могли брать три очка.

- ЦСКА в прошлом туре выиграл у «Краснодара» - лидера нашего чемпионата. Вам не показалось, что «армейцы» сейчас на подъеме?

- Трудно об этом говорить, потому что я специально за ЦСКА не слежу. Мы разбирали матч «армейцев» с «Краснодаром», но надо видеть много игр, чтобы делать такие выводы.

- Чалова реально сдержать?

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- Реально.

- Какие цели ставите в Кубке России, где дела у вашей команды идут весьма неплохо?

- Хотим пройти как можно дальше. В идеале – выиграть кубок. Мы ко всему готовы.

- Как отнеслись к тому, что Месси выиграл «Золотой мяч»?

- Я думал, что его получит Холанн. Человек выиграл все и забил много мячей. Хотя Месси мне тоже нравится.

- С выбором лучшего вратаря мира согласны? Им стал аргентинец Эмилиано Мартинес.

- Да. Если о Холанне можно судить по другим турнирам, то Мартинеса – по чемпионату мира. Больше никто так не выделялся на этом мундиале среди голкиперов, как Мартинес. Он, можно сказать, стал одним из тех, кто вытащил свою сборную. А так мой фаворит в мире среди вратарей - Куртуа.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Андрей Ходанович

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