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Кубок России

Тюкавин подвёл итоги матча против «Пари НН»

02 Ноября 2023 • 23:55 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Пари НН

Нападающий московского «Динамо» Константина Тюкавин высказался о прошедшем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН» (2:1).

Форвард отметил, что игра получилась тяжелой, но очень рад, что удалось одержать победу, ведь не хотелось играть в Пути регионов.

«Надо продолжать работать над реализацией, все придет. Кроме гола было еще три момента, обидно, что не залетело. Нужно работать, тренироваться», - приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что только при победе в основное время столичный клуб мог занять второе место в турнирной таблице группы D.

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