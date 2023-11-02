Тюкавин – о завершении безголевой серии: «Спал груз и давление»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкваин высказался о завершении безголевой серии.

«Конечно, выдохнул после того, как прервал серию без голов. Спал груз и давление. Но я не переставал тренироваться и работать над завершением», - приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:1) форвард отметился забитым мячом, тем самым прервав серии из 11 игр без голов во всех турнирах. После матча 21-летний футболист отказался общаться с представителями СМИ.

Также Тюкавин отметился голом в кубковом матче против «Пари НН» (2:1).