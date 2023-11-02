Шеттине рассказал, кому посвятил гол в ворота «Ростова»

Форвард екатеринбургского «Урала» Гильерме Шеттине рассказал, кому посвятил гол в матче шестого тура Кубка России против «Ростова».

«Да, гол был очень хороший. Я посвятил его своему отцу, потому что у него был день рождения за день до игры», — приводит слова нападающего «Матч ТВ». Форвард также отметил, что голы - это его работа, которая помогает команде добиваться результата.

Напомним, что «Урал» уступил в матче последнего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 1:2. Подопечные Виктора Ганчаренко заняли третье место в группе и продолжат выступление в Пути регионов.