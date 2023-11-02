Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о своём состоянии после двухмесячного отсутствия на поле.

Сегодня, 2 ноября, 34-летний футболист сыграл 90 минут в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН» (2:1).

Игрок отметил, что такое долгое отсутствие связано с тем, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, но при этом дал понять, что во время игры его ничего не беспокоило.

«Не на профильной позиции, но где тренер скажет, там и готов играть, помогать команде. Да, с ошибками, но игрового тонуса нет, надо через игры набирать», - заявил Паршивлюк в эфире «Матч ТВ».