Ганчаренко: «Ростов» хорошо смотрелся, и мы хорошо смотрелись»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Ростовом».

- Сегодня можно назвать для вашей команды матч нереализованных возможностей. Согласны с этим?

- Я бы сказал, что обоюдоострая игра была, потому что «Ростов» хорошо смотрелся, и мы хорошо смотрелись. Эмоциональная очень игра, которая у нас всегда в Ростове есть. Хорошие скорости были на поле, хорошее исполнение, хороший прессинг. Моментами мы их хорошо прессинговали, и «Ростов». Матч нереализованных моментов? Не знаю, сложно сказать. Надо посмотреть на запись. По крайней мере, моменты, которые были в первом тайме, можно было ими лучше распорядиться.

- Все-таки как охарактеризуете первый и второй тайм? Какой, на ваш взгляд, получился лучше?

- Во втором тайме нам не хватало выхода. Мы, может быть, сильно опустили головы перед нашей штрафной площадью. Может быть, стоило подлиннее немного играть. В первом тайме это лучше смотрелось.