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Онопко: «Футболисты доказали, что на них можно рассчитывать»

02 Ноября 2023 • 23:18 Комментировать
Ростов
2:1
Урал
окончен

Тренер «Ростова» Виктор Онопко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Сегодня можно смело назвать этот матч бенефисом Николая Комличенко. Гол плюс пас. Согласны со мной?       

- Не только Комличенко, конечно. Я хотел бы отметить всю команду, которая вышла с первых минут, кто выходил на замену, принес свои силы, свой труд на лоно победы. Это очень важно, потому что многие футболисты получили свои минуты, свои таймы. Они доказали, что на них можно рассчитывать.

- Сегодня также особой похвалы заслуживает Виктор Мелёхин. С первым его голом во взрослом футболе! Как удалось вам его накрутить?

- Да нет, он давно мечтал забить и подключался. Он и на тренировках подключается, ему хочется тоже забить и начать забивать. Сегодня я рад за него, что он забил в официальной игре. В целом не только  гол. Он сыграл хорошо.

- Почему такая нервная концовка получилась? Вроде всё хорошо, но умеете вы потрепать нервы болельщикам.

- Футбол - он вообще такой… каждый эпизод может всё поменять и развернуть. Естественно это напряжение, тем более, последние  минуты. Наверное, болельщикам эта игра очень нравится из-за таких эмоций. Конечно, футболисты, когда играют на поле, не так переживают эти минуты, переживают больше тренеры и болельщики, президент. Это футбол, прелесть футбола в этом, наверное, тоже есть.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виктор Онопко

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