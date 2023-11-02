В «Динамо» высказались о победе над «Пари НН»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе над «Пари НН» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Спортивный функционер рад, что «бело-голубым» удалось добиться победы на последней минуте благодаря голу нападающего Ярослава Гладышева.

«Персонально очень рад за Ярослава Гладышева, который вышел и в самый ответственный момент подарил победу команде. Нам важно выигрывать в каждом матче, в каждом турнире, в котором участвуем», - заявил Гафин журналистам.

Благодаря победе «Динамо» заняло второе место и отправилось в плей-офф Пути РПЛ.