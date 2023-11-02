Паршивлюк: «Рады, что забили не дотянули до пенальти, которые в принципе не нужны ни нам, ни Нижнему»

Капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Как ощущалось всё в штрафной в момент подачи?

- Было видно, что последние минуты нам даются, «Нижний Новгород» пошел в свою штрафную, пытался отбиться и дотянуть до пенальти, но повезло, что так сложилось, как сложилось, потому что давление ощущалось. В принципе, пахло голом. Рады, что забили не дотянули до пенальти, которые в принципе не нужны ни нам, ни Нижнему. Как бы по позициям в группе было понятно, что ничья не устраивает нас, а сопернику ничего не надо было.

- Вы пропускали два месяца после травмы. Как ощущали себя на поле? Ждали ли сегодня выхода, или это могло произойти чуть раньше?

- Нет, раньше произойти не могло, потому что травма получилась серьезнее, чем ожидалось. Пропустил шесть недель, но отыграл весь матч. Ничего не беспокоило, да, не на своей профильной позиции, но я готов играть и помогать команде всем, чем могу. Да, с ошибками, но игрового тонуса нет, через матчи буду набирать

- Обычно мы вас видим справа на фланге. И именно в матчах против «Пари НН» вы играете слева, уже второй раз. Это как-то связано с соперником, или просто сегодня вот так решили?

- Стечение обстоятельств. Первая игра на Кубок, потому что у нас ротация на Кубок. Я дал сыграть слева, сейчас после травмы дал сыграть слева. Есть Бессмертный, который неплохо выглядит, которому также через игры надо набираться опыта. Поэтому совпадение, и ничего специфического под соперника не было.