«Ростов» одолел «Урал» в матче за второе место в группе

«Ростов» с «Уралом» провели заключительный матч групповой части кубкового Пути регионов. Задача у соперников была простой - победа в основное время или в серии пенальти гарантирует второе место, а неудача - третье. В конце первого тайма Хорен Байрамян вывел Ивана Комарова на удар, но голкипер выручил, как и в моменте с добиванием Николая Комличенко. В последней атаке первого тайма хозяева повели, Комличенко выиграл воздух и сбросил мяч на Виктора Мелёхина, который направил мяч под планку.

Сразу после перерыва Гильерме Шеттине отправил мяч в сетку из офсайда, а через несколько минут и по правилам. Нападающий с центра поля промчался к штрафной, избавился от опеки и здорово пробил - 1:1. В середине второго тайма сработала подзабытая связка. Даниил Уткин навесил справа в центр штрафной, и Комличенко головой переправил мяч в цель. Максим Осипенко рабоной пытался поставить точку, но защитник выбил мяч с ленточки.

В любом случае «Ростов» обыграл соперника и остался в верхней части сетки.