Определились все участники плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Завершился групповой этап Пути РПЛ Кубка России. Стали известны все команды, которые выступят в Пути РПЛ.

Команды, которые заняли первые места в своих группах: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».

ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Команды, которые заняли вторые места в своих группах: «Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо».

«Краснодар», который является действующим финалистом турнира, отправился в Нижнюю часть сетки, так как занял третье место в своем квартете.

Команды, которые заняли третьи места в своих группах и отправились в Путь регионов: «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар».

Также в Пути регионов сыграют «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь».

Жеребьевка состоится завтра, 3 ноября.