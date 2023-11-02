«Динамо» загубило тонну моментов, но всё же обыграло «Пари НН» и прорвалось в плей-офф Пути РПЛ

«Динамо» и «Пари НН» встретились в рамках Кубка России по футболу. Матч шестого тура группового этапа состоялся 2 ноября на стадионе «ВТБ Арена».

Мало что решалось на «ВТБ Арене» в шестом туре группового этапа Кубка России. «Динамо» уже обеспечило себе участие в плей-офф, «Пари НН» уже турнир покинул, москвичам лишь осталось распределить – Путь РПЛ или Путь регионов их ждёт в заочном соперничестве с «Краснодаром». «Быки» вчера обыграли «Спартак», поэтому москвичам нужная была только победа над немотивированными нижегородцами – иначе «бело-голубых» ждало падение в Путь регионов.

Начали команды с места в карьер. Первые 10 минут не было ничего интересного, а затем просто вылился ураган моментов. Причём начали именно с голов. Шнапцев с правого края вырезал пас в центр штрафной площади, Севикян там мяч принял, раскачал Карраскаля и пробил метров с 13. Аккурат под штангу лёг мяч, а Шунин выручить не сумел – 0:1.

Всего три минуты прошло, а счёт уже был равным. Карраскаль исправился за слабую игру в обороне – Хорхе принял мяч после заброса Гагнидзе и сильно пробил-прострелил в направлении дальнего угла. Тюкавин слегка подправил траекторию и мяч оказался в сетке – 1:1. Два быстрых гола команды подарили зрителям, однако и на этом успокаиваться не собирались.

Тюкавин чуть ли не следующей атаке мог оформить, воспользовавшись передачей опять-таки Карраскаля. Константин теперь бил более акцентированно, но попал в штангу, на добивание примчался Макаров, попав на сей раз в Кукушкина. Каркас ворот звучал и в другой штрафной площади. Мухин после подачи от угла поля выиграл верх и мощно пробил, пальнув в перекладину. Шунин уже был отыгран. Чавес далее воспользовался своей пушкой, зарядив с дальней дистанции, но тут голкипер сыграл выше всяких похвал.

Иногда «Динамовцы» увлекались позиционными атаками, получая острые выпады в ответ. После неудачного штрафного от Смолова «Пари НН» убежал в быстрый отрыв, Кухарчук решил не дожидаться помощи, а пробил со средней дистанции. Шунин провожал мяч взглядом, а тот врезался в крестовину и вернулся в поле. Дважды пришлось спасать Антону и в ходе одной атаки «Пари НН». С острого угла пробил Кухарчук – голкипер перевёл мяч в центр. Кутателадзе выиграл добивание и пальнул в близкой дистанции – опять же выручил Шунин.

На исходе часа игры Смолов вдруг совершил классное соло, обыграв троих соперников. Над ушами голкипера пальнул Фёдор в завершении, но сотряс перекладину. Ещё более шикарный момент загубил Тюкавин, после прострела справа оказавшийся перед пустым створом. Вроде наверняка пробил Константин, но попал в распластавшегося Каккоева. Никита совершил героический сейв.

Просто тонну моментов загубили команды, но «Динамо» всё-таки избежало падения в плей-офф Пути регионов. На третьей компенсированной минуте Фомин от боковой линии подал справа, а Ярослав Гладышев выиграл верх и точно пробил - 2:1. Побеждают москвичи, а «Пари НН» турнир покидает.