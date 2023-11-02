Чанов прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом» в Кубке России

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе «армейцев» в матче шестого тура группы Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

«Порадовало, что ЦСКА отнёсся серьёзно к матчу. Я думаю, что этим матчем тренерский штаб хотел закрепить то, что получалось против «Краснодара», где-то дать больше сыграть связке центральных защитников», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Также экс-голкипер оценил игру Владислава Торопа в воротах «армейцев», похвалив его за игру. По мнению Чанова, вины вратаря в пропущенном голе не было.

Напомним, что ЦСКА выиграл заключительный матч группового этапа со счётом 3:1 и стал победителем группы с 11 очками.