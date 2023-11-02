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Кубок России

Михайлов: «Хотел бы поиграть в чемпионате из топ-5, а нравится чемпионат Германии» эксклюзив

02 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о кубковом матче с ЦСКА, в которой «армейцы» победили 3:1.

- Вы добирались на матч с ЦСКА из Оренбурга с задержкой из-за тумана. Это повлияло на игру?

- Да, в день вылета у нас в городе был сильный туман, поэтому рейс переносили несколько раз. Не могу сказать, что это как-то повлияло, все сидели по домам и ждали, пока вылет разрешат. А дома всегда есть чем заняться. Никаких опасений, что не успеем на матч, не было.

- Почему игра с ЦСКА не получилась?

- Не могу сказать, что она не получилась. Только счет вот такой в итоге. А по игре мы смотрелись неплохо на фоне ЦСКА. У нас были моменты, и могли забивать больше. Не один и не два. Но так сложилось.

- Ваша команда довольно много очков потеряла, в том числе из-за плохой реализации. Что с этим делать?

- Мы работаем над исправлением этой ситуации. Считаю, что через работу все придет.

- Ожидали, что ЦСКА выпустит сегодня практически основной состав?

- Конечно. Это была игра за первое место в группе, а любой команде хочется быть первой.

- Но у «Оренбурга» состав был смешанный.

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- Это уже к тренеру вопрос. Так получилось.

- Насколько важен для вас Кубок России, учитывая проблемы в чемпионате?

- Все матчи для нас важны. Мы играем всегда только на победу.

- Турнирная ситуация в чемпионате давит на команду?

- Нет. Мы уверены, что будем выше.

- Какое ваше место?

- Седьмое-восьмое.

- Поначалу сезона казалось, что вы можете и повыше быть. Почему результаты команды пошли на спад?

- Так получается. Мы работаем, и я уверен, что в будущем нам все воздастся.

- Насколько вы амбициозны? Может, хотели бы поиграть за границей?

- Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает. Но там у меня нет любимых клубов.

- Месси на днях получил «Золотой мяч», что вызвало споры. Согласны с таким выбором?

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- Нет. Мбаппе забил три мяча в финале чемпионата мира. Считаю, что именно он должен был забирать этот трофей. Ну и Холанн выдал сумасшедший сезон.

- Для Месси это последний трофей?

- Думаю, да. Надо же учитывать и то, где именно он играет. Начинается эра игроков новых. Таких, как Мбаппе, Холанн, Беллингем.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ярослав Михайлов

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