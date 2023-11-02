Федотов: Лучшая тренировка — это игра

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему в кубковом матче против «Оренбурга» сыграл практически основной состав.

Специалист отметил, что лучшей тренировкой является игра, тем более в которой была добыта победа, ведь она дает возможность быстрее восстановиться, поэтому и было принято такое решение.

«Сегодня игроки себе ничего не травмировали и получили равноценную нагрузку. У нас есть время, чтобы восстановиться и пятого ноября уже играть дальше в чемпионате», - приводит слова Федотова пресс-служба столичного клуба.

Уже в воскресенье, 5 ноября, в матче 14-го тура РПЛ «армейцы» сыграют против «Пари НН».