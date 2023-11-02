Комличенко повторно вывел «Ростов» вперёд в матче с «Уралом»

«Ростов» с «Уралом» проводят заключительный матч в кубковой группе. Соперников устроит только победа, и команда Валерия Карпина сделала один шаг к успеху. На экваторе второго тайма ростовчане снова вышли вперед. Даниил Уткин с правого края штрафной навесил к линии вратарской, и Николай Комличенко головой переправил мяч в дальнюю часть ворот соперника - 2:1.

Напомним, что в первом тайме отличился Виктор Мелёхин, а Гильерме Шетттине восстановил паритет на 50-й минуте. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.