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Комличенко повторно вывел «Ростов» вперёд в матче с «Уралом»

02 Ноября 2023 • 22:17 Комментировать
Ростов
2:1
Урал
окончен

«Ростов» с «Уралом» проводят заключительный матч в кубковой группе. Соперников устроит только победа, и команда Валерия Карпина сделала один шаг к успеху. На экваторе второго тайма ростовчане снова вышли вперед. Даниил Уткин с правого края штрафной навесил к линии вратарской, и Николай Комличенко головой переправил мяч в дальнюю часть ворот соперника - 2:1.

Напомним, что в первом тайме отличился Виктор Мелёхин, а Гильерме Шетттине восстановил паритет на 50-й минуте. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Ростов Урал Николай Комличенко ещё теги

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