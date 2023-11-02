Федотов подвёл итоги матча против «Оренбурга»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о прошедшем матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» (3:1).

Специалист выразил поддержку болельщикам и отметил, что несмотря на то, что результат был вторичен, игрокам важно было показать страсть и желание.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить», - приводит слова Федотова «Газета.Ру».

Напомним, что благодаря победе «армейцы» заняли первое место в турнирной таблице группы А.