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Кубок России

Федотов подвёл итоги матча против «Оренбурга»

02 Ноября 2023 • 22:10 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Оренбург

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о прошедшем матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» (3:1).

Специалист выразил поддержку болельщикам и отметил, что несмотря на то, что результат был вторичен, игрокам важно было показать страсть и желание.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить», - приводит слова Федотова «Газета.Ру».

Напомним, что благодаря победе «армейцы» заняли первое место в турнирной таблице группы А.

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Евро-Футбол.Ру,
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