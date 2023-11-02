«Урал» забил дважды в ворота «Ростова», один гол засчитан

В эти минуты «Ростов» и «Урал» сражаются за право финишировать на втором месте группы кубкового Пути РПЛ. Хозяева выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили дважды. И если первый гол Гильерме Шеттине был отменен из-за офсайда, то его второй результативный удар был нанесен по правилам. Форвард от центральной линии поля прорвался к воротам и пробил в девятку. На табло 1:1, победитель этой схватки финиширует вторым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.