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«Урал» забил дважды в ворота «Ростова», один гол засчитан

02 Ноября 2023 • 22:01 Комментировать
Ростов
2:1
Урал
окончен

В эти минуты «Ростов» и «Урал» сражаются за право финишировать на втором месте группы кубкового Пути РПЛ. Хозяева выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили дважды. И если первый гол Гильерме Шеттине был отменен из-за офсайда, то его второй результативный удар был нанесен по правилам. Форвард от центральной линии поля прорвался к воротам и пробил в девятку. На табло 1:1, победитель этой схватки финиширует вторым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал

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